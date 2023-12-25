الحوثيون: الملايين عرضة للجوع والموت جراء توقف المساعدات شمال اليمن

حذرت جماعة أنصار الله الحوثية ، الاثنين، من أن ملايين السكان في مناطق سيطرتها شمالي اليمن، عرضة لخطر الجوع والموت جراء استمرار توقف المساعدات الأممية منذ مطلع الشهر الجاري.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين، عبر بيان صحفي "نعرب عن أسفنا البالغ لإيقاف برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية العامة في كافة المناطق الواقعة تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى (الخاضعة لسيطرة الجماعة)".

وأضاف البيان أن "أكبر العقبات التي تتعرض لها آلية المساعدات الدولية وتؤدي إلى تقليص دورها هي الهيمنة الامريكية على القرار الأممي، وأيضا فرض المانحين شروطهم على هذه المساعدات، وحضور الابتزاز السياسي على حساب الجوانب الإنسانية الملحة".

وحذر البيان "من تبعات الاستمرار في تسييس الملف الإنساني والمساعدات الإنسانية على حياة الملايين المعرضين لخطر المجاعة والموت في اليمن".

وحمّل البيان "الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة جراء هذا القرار".

ولفت البيان إلى أن "برنامج الأغذية العالمي أوقف أنشطته الإنسانية في المحافظات الواقعة تحت سلطات الجماعة فقط، وهذا السلوك لا يتعلق بانخفاض الموارد على الإطلاق، وإنما يأتي تماهياً مع الأجندة السياسية التي تضطلع بها الولايات المتحدة في سياق مساعيها لتقسيم البلد والنيل من وحدته واستقلاله".

وطالب البيان برنامج الأغذية العالمي بالالتزام بآلية تقديم المساعدات الإنسانية، وإلزام الدول الكبرى بتقديم التزاماتها الإنسانية دون ضغوط أو قيود أو اشتراطات ذات طابع سياسي.

وفي 5 ديسمبر الجاري، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إيقاف المساعدات الغذائية العامة في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي شمالي اليمن ذات الكثافة السكانية العالية، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق لتقديم قدر أقل من المساعدات تتناسب مع الوضع المالي"