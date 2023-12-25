عضو الشيوخ بالإسكندرية: اللي بيهرّب سمك بيكسب أكثر من تهريب المخدرات!

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قال عضو مجلس الشيوخ، علاء جاد، إن "اللي بيهرب سمك في الصعيد يكسب أكثر من الذي يهرب مخدرات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم التي تناقش طلبي مناقشة عامة بشان سياسات الحكومة للاستفادة من الثروة السمكية وتنميتها.

ولفت جاد عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية، إلى سنوات سابقة كان يتم الصيد فيها بسلاسة من البحر الأبيض، بينما اليوم "مفيش سمك رغم استخدام أجود أنواع الطعم علشان الصيد الجائر ومفيش رقابة".

فيما لفت إلى تراجع الثروة السمكية في بحيرة ناصر نتيجة "وجود التماسيح في بحيرة ناصر تأكل نصف طن يوميًا".

وتساءل "معقولة عندنا بحر متوسط وأحمر ونيل يشق مصر ومش لاقيين سمك؟"، واستطرد "يبقى أكيد عندنا مشكلة في الإدارة".