دايهاتسو تعتزم وقف العمليات في يناير وتعويض شركائها

تعتزم شركة دايهاتسو موتور اليابانية لصناعة السيارات وقف الشحنات وتعليق عملياتها في يناير المقبل، حيث تسعى الشركة التابعة لشركة تويوتا موتور كورب إلى احتواء تداعيات تحقيق كشف أن معظم سياراتها لم تخضع للاختبار بشكل جيد بشأن السلامة من التصادم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم شركة دايهاتسو قوله إن الشركة تعهدت بتعويض كل الشركات الـ423 التي تزودها بالسيارات بشكل مباشر.

وداهمت وزارة النقل اليابانية مقر شركة دايهاتسو في أوساكا الأسبوع الماضي في أعقاب الكشف عن قيام الشركة بالتلاعب في نتائج اختبارات السلامة منذ عام 1989.

وكانت لجنة من طرف ثالث شكلتها دايهاتسو في أبريل- عندما ظهرت لأول مرة التقارير بشأن ارتكاب مخالفات- قد اكتشفت وجود 174 مشكلة في 64 طرازا، من بينها بعض الطرازات التي يتم بيعها تحت علامة تويوتا.

وسوف تؤثر خطوة وقف شحنات دايهاتسو على مركبات يتم انتاجها في اليابان وفي الخارج، وليس فقط في مصانع تويوتا ولكن ربما تؤثر أيضا على شركتي مازدا موتور كورب وسوبارو كورب، نظرا لأن دايهاتسو توفر أجزاء من السيارات وخدمات تصنيع لمجموعة من شركات صناعة السيارات الأخرى.