المرصد السوري: وثائق تؤكد مقتل 250 شخصا جراء التعذيب في سجون نظام بشار الأسد

تكشف الوثائق يومياً عن أعداد كبيرة من المعتقلين السوريين، الذين قضوا تحت وطأة التعذيب في سجون النظام بطرق تعذيب وحشية.

وفي هذا السياق، حصل المرصد السوري على وثائق جديدة تكشف عن 250 شهيدًا قضوا تحت التعذيب في معتقلات النظام السابق.

وشكلت الوثائق الرسمية التي اكتشفت في سجون ومعتقلات النظام السوري السابق، دليلاً دامغاً على إجرام ووحشية وفظاعة الانتهاكات التي تعرض لها السوريون، وشكلت حافزا إضافيا لضرورة محاسبة المجرمين وملاحقتهم كواجب أخلاقي.

وبذلك، يرتفع إلى 6586 تعداد الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم تحت وطأة التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2024، من ضمنهم ناشط سياسي وطالب جامعي، وكاتب ومهندس، ومواطن يحمل الجنسية الأمريكية، ومواطن في طرابلس، وضابط منشق.

ومنذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 55,372 شخصاً بأسمائهم، داخل المعتقلات، وذلك من أصل أكثر من 105,000 شخص علم المرصد السوري أنهم فارقوا الحياة داخل هذه السجون.