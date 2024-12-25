محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالات المحافظة بذوي الهمم

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الاحتفالات التي نظّمتها مديرية الشباب والرياضة، بحضور بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وجهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الهمم الذي يتزامن مع شهر ديسمبر.

شارك المحافظ في المسيرة التي بدأت من ميدان الساحة، وشاركهم أجواء الاحتفالات والبهجة، مقدماً التهاني للمشاركين من ذوي الهمم والمشاركين من مدارس الأمل للصم وضعاف السمع، والتربية الفكرية، والأندية، ومراكز الشباب.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم كافة الخدمات لتمكينهم ودعم قدراتهم الخاصة، من خلال الجمعيات ومركز حسن حلمي الحكومي بالمحافظة لذوي الهمم، والذي يخدم نحو 7 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة.

كما وجه بصرف مكافآت مالية دعمًا وتشجيعًا للمشاركين في المسيرة والاحتفالات