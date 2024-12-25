الخطوط الأذربيجانية تعلق رحلاتها إلى الشيشان لحين التحقيق في سقوط إحدى طائراتها

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلًا عن شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، أنها قررت تعليق جميع رحلاتها من باكو إلى جمهورية الشيشان الروسية لحين انتهاء التحقيق في سقوط إحدى طائراتها ووفاة ركاب على متنها.

وأعلنت سلطات قازاخستان، أن طائرة ركاب من تصنيع شركة إمبراير كانت متجهة من أذربيجان إلى روسيا سقطت قرب مدينة أكتاو في قازاخستان اليوم الأربعاء وعلى متنها 62 راكبا وطاقم من خمسة أفراد، وأن هناك 32 ناجيا، وفق وكالة رويترز.

وفي هذا السياق، أعربت مصر؛ حكومة وشعبًا، عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لجمهورية أذربيجان الصديقة؛ إثر تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران أذربيجان، التي كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة جروزني، ما أسفر عن العديد من الضحايا والمصابين.

كما تمنت مصر الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة وقوفها بجوار أذربيجان في هذا الظرف الأليم.