أجزاء من المملكة المتحدة تسجل البداية الأكثر اعتدالا للطقس على الإطلاق في الكريسماس

سجلت أيرلندا الشمالية واسكتلندا، البداية الأكثر اعتدالا في الطقس يوم عيد الميلاد (الكريسماس) على الإطلاق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

ووصلت درجة الحرارة في قرية كينلوس بمدينة موراي، بمقاطعة داون في أيرلندا الشمالية، إلى 9ر11 درجة مئوية، فيما بلغت ذروة الحرارة في قرية كيلووين بنفس المقاطعة إلى 11 درجة مئوية في الـ 24 ساعة التي انتهت الساعة 0900 صباحا، حسبما ذكر مكتب الأرصاد الجوية.

وذكرت كاثرين تشوك خبيرة الأرصاد: "ليست هناك علامات على سقوط برد في عيد الميلاد الحالي، فيما يسوط طقس معتدل وغائم".

وأضافت: "كان يوم عيد الميلاد غائما بالنسبة للعديد من للأشخاص، ومع ذلك، هناك بعض الفجوات في الغيوم تمنح فترات مشمسة، خاصة إلى الشرق من أي أرض مرتفعة فيما هطلت أمطار متقطعة في الشمال الشرقي من اسكتلندا".