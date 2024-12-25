تقارير: صلاح على رادار برشلونة لضمه مجانا

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي في قائمة المرشحين للانتقال لصفوف برشلونة الإسباني، في الصيف القادم.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اللاعبين الذين يحق لهم الانتقال لأي فريق مجانًا في الموسم القادم على رادار نادي برشلونة.

وذكرت الصحيفة: "يتابع نادي برشلونة وضع العديد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري والذين يمكن أن يقدموا قفزة في الجودة للفريق في الموسم القادم".

وأضافت: "يتابع نادي برشلونة عن كثب سوق اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف حتى يتمكن من تعزيز تشكيلة الموسم القادم بدون تكلفة بلاعبين رفيعي المستوى، كما فعل مؤخرًا مع إينيجو مارتينيز وإلكاي جوندوجان وأندرياس كريستنسن وفرانك كيسي".

وتابعت: "اعتبارًا من الأول من يناير، سيكون هناك العديد من اللاعبين المثيرين للاهتمام الذين سيكونون قادرين على التفاوض بحرية حول مستقبلهم، ولدى نادي برشلونة بعض الأهداف في قائمة أهدافه لمنح الفريق قفزة في الجودة".

وأشار التقرير إلى أن أبرز اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف برشلونة في الموسم القادم هم محمد صلاح، الذي يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا.

وكان صلاح قد أكد في نوفمبر أنه خارج فريق ليفربول أكثر من الاستمرار معه، لأنه لم يتلق عرضًا للتجديد، فيما أوضحت الصحيفة أن الأندية الكبرى في أوروبا تتابع تطور حالة الجناح المصري، على الرغم من أن برشلونة لم يتخذ أي خطوة نحو ضمه، في ظل تواجد لامين يامال في مركز الجناح الأيمن.

وأتمت الصحيفة: "هذه التعاقدات لن تكون سهلة بسبب المنافسة الشديدة من الأندية الأخرى التي ترغب أيضًا في الاستفادة من وضعها التعاقدي لضمهم دون دفع".