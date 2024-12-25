 ملك وملكة بريطانيا يحضران قداس عيد الميلاد.. بعد عام قاسٍ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ملك وملكة بريطانيا يحضران قداس عيد الميلاد.. بعد عام قاسٍ

لندن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 4:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 4:14 م

حضر ملك بريطانيا تشارلز الثالث، القداس التقليدي للعائلة الملكية، في يوم عيد الميلاد، بعد عام "قاس"، تم خلاله تشخيص إصابته هو وزوجة ابنه، أميرة ويلز بالسرطان.

وسار تشارلز "76 عاما"، والملكة كاميلا "77 عاما"، مسافة قصيرة من منزل ساندرينجهام إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية، أمام حشد من المهنئين، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وانضم إليهما أمير وأميرة ويلز وأبناؤهما، الأمير جورج "11 عاما" والأميرة تشارلوت "تسع سنوات" والأمير لويس "6 سنوات".

وكان ويليام يمشي ممسكا بيد شارلوت وكانت كيت، التي كانت ترتدي معطفا وقبعة خضراء تبتسم للحشود.

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