الدفاعات الجوية الروسية تسقط 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية، 59 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 59 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و23 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي بريانسك، و3 فوق أراضي تامبوف، وواحدة فوق بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.