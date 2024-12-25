 الدفاعات الجوية الروسية تسقط 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:27 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 11:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 11:02 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية، 59 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 59 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و23 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي بريانسك، و3 فوق أراضي تامبوف، وواحدة فوق بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك