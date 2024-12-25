أسامة ربيع يفتتح كوبريين عائمين للربط بين ضفتي قناة السويس

افتتح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بحضور اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، محورين جديدين لعبور المركبات بين ضفتي القناة، بهدف تسهيل حركة المرور من وإلى غرب وشرق القناة.

وأكد ربيع أنه تم إطلاق اسم الشهيد جندي إسلام محمد السيد على الكوبري العائم بنطاق الكيلو 65، بينما تم إطلاق اسم الشهيد العقيد إسلام أبو المكارم على الكوبري العائم بنطاق الكيلو 70، تقديرًا لهما وعرفانًا بما قدماه من تضحية بأرواحهما في سبيل الوطن.

وأضاف ربيع أنه تم زيادة محاور العبور على ضفاف القناة خلال 10 سنوات من 10 محاور إلى 23 محورًا مروريًا، بواقع 8 معديات، 6 أنفاق، 7 كباري، بالإضافة إلى كوبري السلام وكوبري القنطرة، ما يسهم في دعم حركة التنمية والبنية التحتية في سيناء، وتخفيف المعاناة عن المواطنين العابرين من وإلى ضفتي القناة.

ووجه ربيع الشكر للقائمين على تنفيذ الكوبريين بشكل متميز، بما يضيف إلى سلسلة المحاور المرورية التي تخدم منطقة القناة وسيناء.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي عن مراحل تنفيذ الكوبريين، اللذين بدأ بناؤهما منذ 6 أشهر، حيث يمتد طول الكوبري الخرساني إلى 308 متر، مع طول ثابت 51 مترًا، وطول متحرك 257 مترًا.

كما يضم كل كوبري حارتين بعرض 1.65 متر لكل منهما، مع عرض كلي للكوبري يبلغ 15 مترًا، وبحمولة إجمالية تصل إلى 10 أطنان.

وتبلغ سعة المرور 1000 سيارة ملاكي في الساعة بسرعة عبور 20 كيلو مترًا في الساعة، بينما تبلغ السعة الإجمالية لمرور سيارات النقل 120 سيارة في الساعة بسرعة عبور تصل إلى 10 كيلو مترات في الساعة.

شهد الحفل أيضًا تكريم أسرة الشهيد إسلام محمد السيد بحضور والدته، التي عبرت عن امتنانها لتخليد بطولة نجلها بإطلاق اسمه على الكوبري الحديد.