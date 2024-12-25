مسئول فلسطيني: الخسائر المالية للحرب على غزة تتجاوز 20 مليار دولار

أعلن مصدر مسئول في وزارة الأشغال العامة والإسكان بغرة، أن عدد الوحدات السكنية التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي، خلال عام وشهرين، بلغ أكثر من ربع مليون وحدة سكنية، صُنّفت ما بين هدم كلّي، وجزئي غير صالح للسكن، وآخر جزئي صالح للسكن.

وقال المسئول في تصريح وزعته الأشغال، إن الاحتلال دمر 70% من قطاع الإسكان، منها 170 ألف وحدة بشكل كلي، و80 ألف مبنى سكني بشكل جزئي بالغ، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية التي دُمّرت بشكل جزئي ولكنها صالحة للسكن، 200 ألف.

وكشف أن الخسائر المالية الأولية لقطاع الإسكان، بما في ذلك البنية التحتية والطرق الإقليمية (شارع الرشيد وشارع صلاح الدين) تُقدَّر بأكثر من 20 مليار دولار.

ونوه أن الأرقام المشار إليها تبقى أولية وقابلة للتحديث، بسبب عدم قدرة الطواقم الفنية على معاينة بعض الأحياء والمربعات السكنية لصعوبة الوصول إليها، في ظل استمرار حرب الإبادة على معظم المناطق في قطاع غزة، فيما ثمّة مناطق أخرى لم يَعُد ممكناً الوصول إليها بعدما أقام عليها جيش العدو قواعده العسكرية.

وأشار إلى أن الاحتلال عمد إلى نسف مربعات وأحياء سكنية بأكملها لطرد السكان الفلسطينيين من أماكن سكنهم، ولإجبارهم على عدم العودة إليها، فضلاً عن تقطيع أوصال القطاع عبر تدمير أكثر من 80% من الطرق والشوارع الرابطة بين المحافظات والمدن والأحياء المختلفة.

وشدد على أنه «لا بدّ من ممارسة ضغط دولي على العدو لرفع الحصار والإسراع في عملية الإعمار وإعادة السكان إلى منازلهم».