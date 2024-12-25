البابا فرانسيس يدعو في رسالة عيد الميلاد إلى إسكات الأسلحة

دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، تحت عنوان «لمدينة روما والعالم»، إلى «إسكات الأسلحة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في عيد الميلاد هذا، بداية السنة اليوبيلية، أدعو كل شخص وكل شعب وأمة لكي يتحلوا بالشجاعة لعبور الباب، ويصبحوا حجاج رجاء، ويُسكتوا السلاح ويتغلبوا على الانقسامات!».

كما جدد في الرسالة دعوته إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عمن تبقى من المحتجزين الإسرائيليين.

ووصف البابا الوضع الإنساني في غزة بأنه «خطير جداً»، وطالب «بفتح أبواب الحوار والسلام على مصراعيها»، وفقاً لما نشرته وكالة «رويترز».

وفي سياق متصل، دعا إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في السودان، حيث أكد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن المجاعة تتفشى في ظل الحرب الضارية المتواصلة منذ 20 شهراً.

وقال في رسالة عيد الميلاد: «ليوفقْ الله العليّ جهود المجتمع الدولي لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في السودان، والشروع في مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار» بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كما دعا البابا إلى وقف الحرب في «أوكرانيا المعذَّبة»، بعد نحو ثلاثة أعوام من بدء العملية العسكرية الروسية، داعياً إلى «فتح الباب» أمام التفاوض لتحقيق سلام عادل.



في عيد الميلاد هذا، بداية السنة اليوبيلية، أدعو كل شخص وكل شعب وأمة لكي يتحلوا بالشجاعة لعبور الباب، ويصبحوا حجاج رجاء، ويُسكتوا السلاح ويتغلبوا على الانقسامات!

— البابا فرنسيس (@Pontifex_ar) December 25, 2024