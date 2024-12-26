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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء: 2024 السنة الأثقل في سداد الدين.. والحمد لله عدِّت

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 11:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 11:50 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ إجمالي الدين الخارجي للدولة بالهيئات الاقتصادية والشركات يقترب من 152 مليار دولار.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى رؤاهم، اليوم الأربعاء، أن حجم الدين كان قد وصل إلى 168 مليار دولار، لكنه انخفض إلى 152 مليارًا حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح أن 2024 هي السنة الأثقل في سداد الدين، معقبا: "والحمد لله عدّت"، وأوضح أن الدولة سدّدت نحو 39 مليار دولار هذا العام، وهو رقم كبير جدًا وكان يُشكل مصدر قلق.

ونوه مدبولي، بأن الدولة استطاعت سداد كل الالتزامات، موضحًا أن ما هو مستحَق للسداد في العام المقبل يقل عن ذلك كثيرًا.

وأكّد أن الدولة تستهدف خفض التضخم بشكل كبير في 2025، موضحًا أن التقديرات تشير إلى أن السنة قد تنتهي عند نسبة 12% للفائدة.

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