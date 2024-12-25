حماس تثمن قصر المسيحيين الفلسطينيين لاحتفالاتهم بعيد الميلاد على الشعائر الدينية

توجهت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بالتهاني والتبريكات إلى المسيحيين في عموم فلسطين، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وثمنت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، عالياً موقفهم الأصيل بقصر احتفالاتهم على الشعائر الدينية، في ظل حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه، وفي كل مناطق الأرض الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة.

وأشادت بالمواقف الوطنية الراسخة للمسيحيين الفلسطينيين، ورفضهم للاحتلال ولإجراءاته بحقّ الشعب ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وما يمارسه من تنكيل وتضييق ضد أبناء الشعب، وانتهاك لحقّهم في حرية العبادة، ومنعٍ من الوصول إلى أماكنهم المقدسة ومساجدهم وكنائسهم واحتفالهم بمناسباتهم الدينية.

وأضافت: «إن هذه المواقف المُشرِّفة لمسيحيي شعبنا، تؤكد من جديد على وحدة المجتمع الفلسطيني، والتضامن الشامل بين مكوناته كافة، في وجه الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الصهيوني لتصفية قضيتنا وطمس هويتنا، ومحاولاته الفاشلة للنيل من صمودنا وإصرارنا على تحقيق تطلعاتنا بالحرية وإقامة دولتنا الحرة والمستقلة».

ووسط أجواء قاتمة للعام الثاني على التوالي، أقيمت احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بمشاركة عدد قليل من الفرق الكشفية التي جابت شوارع المدينة، دون تعليق شجرة ميلاد أو زينة في الشوارع، حيث فضلت السلطات المحلية الابتعاد عن المظاهر الاحتفالية الكبرى.

واقتصر الأمر هذه السنة أيضا على الشعائر الدينية فقط في بيت لحم، التي تعاني أيضا من ركود اقتصادي بسبب توقف السائحين عن التدفق المعتاد لزيارة المدينة الفلسطينية التي تحتضن كنيسة المهد، فيما يسعى كثير من السكان والأسر للبحث عن سبيل للخروج.



