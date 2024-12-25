تقرير: صاروخ يمني على وسط إسرائيل يُدخل 3 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ

دوّت صفارات الإنذار، فجر اليوم الأربعاء، في تل أبيب ومحيطها من جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال إسعاف الاحتلال الإسرائيلي إنّه تم استدعاء المسعفين والفرق الطبية إلى عدة مواقع حيث وردت تقارير عن إصابة نحو 9 إسرائيليين في أثناء توجههم إلى الملاجئ من جراء تفعيل صفارات الإنذار، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وهذه هي الليلة الثانية على التوالي التي يُطلق فيها صاروخاً باليستياً على وسط "إسرائيل"، في "حدث أصبح شبه ليلي"، بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وتعقيباً على إطلاق الصاروخ اليمني، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ اليمن "يجعل ملايين الإسرائيليين يقفزون من أسرتهم إلى الملاجئ كل ليلة، فيما نتنياهو ليس لديه رد".

كما قال موقع "جيروزاليم بوست" إنّ هذا هو الصاروخ الخامس الذي يطلقه اليمن نحو "إسرائيل" خلال 7 أيام.

وفي السياق، أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ اليمن "لديه ترسانة مهمة من الصواريخ الباليستية والكروز والمُسيّرات قادرة على ضرب أهداف على بعد ألفي كلم".

وأضاف أيضاً أنّ اليمن "أثبت قدرة على مهاجمة أهداف بعيدة المدى بما في ذلك أهداف في الخليج وإسرائيل".

وأعلن المتحدّث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، مهاجمة القوة الصاروخية اليمنية هدفاً عسكرياً في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي، من نوع "فلسطين 2"، في عملية "حققت أهدافها بنجاح".