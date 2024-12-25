تحقيق يكشف تفاصيل جديدة لفشل إسرائيل بصد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر

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أجرى سلاح الجو الإسرائيلي، تحقيقا حول الفشل في التصدي لعملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على قواعد ومستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، في 7 أكتوبر من عام 2023، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

وبعد مرور أكثر من 14 شهرا على العملية، لا تزال الأجهزة الأمنية والمؤسسات السياسية تتلاوم وتتبادل الاتهامات حول الفشل في التصدي لعملية طوفان الأقصى.

ووفق أرقام إسرائيلية، "أدى هجوم 7 أكتوبر 2023 إلى مقتل 1200 من العسكريين والمستوطنين الإسرائيليين، واقتياد 250 أسيرا منهم إلى قطاع غزة".

وأكد تحقيق جديد لسلاح الجو الإسرائيلي فشل جيش الاحتلال في التصدي للهجوم.

ووفق صحيفة "إسرائيل اليوم"، جاء في التحقيق "فشلنا في حماية المستوطنين في السابع من أكتوبر".

وقد أدى "طوفان الأقصى"، إلى إخلاء مستوطنات غلاف غزة لشهور من سكانها، باعتبارها مناطق لم تعد آمنة.

وأوضح تحقيق سلاح الجو أن "الطائرات المقاتلة كانت غير فعالة في الساعات الأولى من الهجوم الفلسطيني".

وأضاف أن الطيارين تحتم عليهم العمل بشكل مستقل دون توجيه من المقر الرئيسي.

ووفق تحقيقات سابقة، فإن كتائب عز الدين القسام ضربت مراكز القيادة العسكرية في مستوطنات غلاف غزة، وتمكّنت من تعطيل شبكات الاتصال العسكرية.

وقال تحقيق سلاح الجو الإسرائيلي، إن الطيارين تواصلوا فيما بينهم باستخدام الهواتف الشخصية في مخالفة للبروتوكول.

وكشف التحقيق أن "أوقات التنبيه المحددة مسبقا كانت غير فعالة".

وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قالت إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف تجمعات للمستوطنين وتعمد قتلهم، لمنع المقاومة الفلسطينية من اقتيادهم أسرى إلى قطاع غزة.