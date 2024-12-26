رئيس الوزراء: نعتزم زيادة قيمة رد أعباء الصادرات لدعم القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة اعتمدت خطة لرد أعباء الصادرات المتأخرة منذ سنة ونصف.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى رؤاهم، اليوم الأربعاء، أن تفاصيل هذه الخطة سيتم إعلانها الأسبوع المقبل، موضحًا أنه تمت التسوية حتى بداية يناير 2023.

وأشار إلى تقدير تكلفة رد هذه الأعباء بقيمة 60 مليار جنيه، مؤكدا تحديد مدى زمني بين عامين وثلاثة أعوام لأصحاب هذه المستحقات.

وذكر أن 2024 كانت سنة صعبة واستثنائية بسبب الظروف الراهنة، موضحًا أنه ستتم زيادة قيمة رد الأعباء بدلًا من 23 مليار جنيه المحدَّدة لهذا العام وأن يتم الصرف خلال نفس العام وهو ما يمثل أمرًا مهمًا لرجال الصناعة.

ونوه بأنه يتم العمل حاليًا على ملف التخليص الجمركي، حيث تقرر العمل دون إجازات أسبوعية لسرعة إنهاء الإجراءات، مشيرًا إلى أنه بحلول بداية العام المقبل ستزيد وتيرة تنفيذ هذا القرار على الأرض.

وشدد على أن ملف الصادرات يمثل الملف الأساسي للدولة ومستقبلها من أجل سد الفجوة الدولارية، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت.