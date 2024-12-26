رئيس الوزراء: بنهاية 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات المصانع وتوسعاتها من الغاز

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ نهاية عام 2025، ستكون الدولة قادرة على تلبية احتياجات المصانع وتوسعاتها من الغاز.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى رؤاهم، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تبحث في الأساس، في منح الأولويات للصناعات التي تقدم قيمة مضافة حقيقية، لتكون لها أولوية في التوسع أو الإنشاء الجديد.

وأشار إلى أن سعر الغاز يسجّل ارتفاعات عالمية، موضحًا أن الغاز الذي يتم توفيره من الإنتاج المحلي يُباع بسعر أقل من القيمة السوقية، وبالتالي تفقد الدولة فرصة الاستفادة من سعر أكبر حال تصديره كغاز مسال.

وشدد على أن القيمة المضافة للدولة تتمثل في الصناعة المصرية، وأن تكون قادرة على العمل وتوفر فرص عمل، وتساهم في نمو الاقتصاد، مؤكدا أن قدرة المصانع تأثرت في الفترة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية.

ولفت إلى أن تقديرات الحكومة تشير إلى أنه بعد عام 2025، ستكون الأمور أفضل، وتكون هناك قدرة على تأمين الاحتياجات المستقبلية للصناعة.