 الصين تتعهد باتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة المواطنين قبل عطلات رأس السنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تتعهد باتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة المواطنين قبل عطلات رأس السنة

بكين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 2:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 2:31 م

أفاد تقرير إخباري محلي، بأن الصين تعهدت ببذل جهود لضمان السلامة في الأماكن العامة والمزدحمة مثل المواقع السياحية والمطارات والمحطات والمستشفيات والاستادات خلال عطلات رأس السنة والسنة القمرية في يناير.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلا عن توجيهات من مجلس الدولة، أنه يجب منع الأنشطة المتطرفة والعنيفة بشكل حازم.

وجاء في التوجيهات أنه يجب الوفاء بمتطلبات السفر والنقل خلال فترة العطلات إلى أقصى حد، إلى جانب منع الحوادث المرورية الكبرى بشكل صارم لضمان السلامة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

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