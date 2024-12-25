اعتقال رجل صدم بسيارته عددا من المارة في لندن

ألقت الشرطة البريطانية، القبض على رجل للاشتباه في شروعه في القتل، بعد أن صدم بسيارته عددا من المارة بمنطقة ويست إند في لندن، خلال الساعات الأولى من صباح يوم عيد الميلاد.

وقالت شرطة العاصمة لندن، إنه تم استدعاء رجال شرطة، اليوم الأربعاء، في أعقاب بلاغات عن وقوع تصادم وسيارة تسير على الجانب الخاطئ من الطريق بشارع شافتسبري في كوفنت جاردن، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم.

وذكرت الشرطة، أنه تم نقل 4 من المارة إلى المستشفى، بينما لا يزال شخص في حالة خطيرة.

وتم اعتقال السائق وهو رجل "31 عاما"؛ للاشتباه في شروعه في القتل.

وقالت الشرطة، إنها تعتقد أن المشتبه به "كان متورطا" في مشاجرة بملهى ليلي، قبل أن يستقل سيارته ويصعد على الرصيف.