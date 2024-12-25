بافلوفيتش يعترف بفضل كومباني

قال ألكسندر بافلوفيتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، إنه يشعر بأنه في كامل الجاهزية بعد التعافي من إصابته بكسر في عظم الترقوة في أكتوبر الماضي.

وقال اللاعب في حوار مع صحيفة "أبند تسايتونج"، اليوم الأربعاء: "ليس لدي مشاكل أخرى ولا يوجد ما يخيف".

وتعرض بافلوفيتش للإصابة التي تطلبت عملية جراحية، في المباراة ضد شتوتجارت في 19 أكتوبر الماضي، وعاد مجددا للمشاركة في المباراة التي خسرها الفريق أمام باير ليفركوزن بكأس ألمانيا في الثالث من ديسمبر الجاري.

وقال إنه حظي بمساعدة البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، خلال فترة تعافيه من الإصابة.

وأضاف: "إنه رائع بالنسبة لنا كلاعبين لأنه مر بتلك المواقف خلال فترة لعبه، خاصة حينما تكون مصابا، إنه يتحدث إليك كثيرا ويجعلك تشعر بأنك لا تزال جزءا من الفريق".

وتحدث لاعب الوسط الشاب كذلك عن هدفه الأكبر للفريق في عام 2025، وهو الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيقام في ملعب الفريق البافاري "أليانز أرينا" في 31 مايو المقبل.

وقال: "إقامة المباراة النهائية في ملعبنا أمر رائع للغاية، وسنفعل كل بوسعنا للوصول إلى ذلك وأيضا من أجل الفوز باللقب".

وسبق لبايرن ميونخ أن خاض نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه، لكنه خسر أمام تشيلسي الإجليزي في نهائي نسخة عام 2012 بضربات الترجيح.

ويحتل بايرن ميونخ المركز العاشر حاليا في ترتيب دوري أبطال أوروبا، مع تبقي مباراتين، ويتأهل أول ثماني فرق في الترتيب مباشرة إلى دور الستة عشر، فيما سيكون على الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى 24 أن تشارك في مباريات فاصلة من أجل الصعود.