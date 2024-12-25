 سرايا القدس توثق مشاهد سيطرتها على مسيّرات إسرائيلية في خان يونس - بوابة الشروق
الأربعاء 25 ديسمبر 2024 6:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

سرايا القدس توثق مشاهد سيطرتها على مسيّرات إسرائيلية في خان يونس


نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 5:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 5:15 م

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها لطائرات إسرائيلية مسيّرة سيطرت عليها السرايا في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال مهام استخباراتية.

وأظهرت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- طائرات مسيّرة مكتوب عليها "لا إله إلاّ الله محمد رسول الله" و"سرايا القدس".

ودأبت فصائل المقاومة، ومنها سرايا القدس، على بث مشاهد توثق عمليات السيطرة على المسيّرات الإسرائيلية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال في عمليات الرصد والمراقبة والقصف منذ بداية الحرب الحالية، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ويأتي استهداف المسيّرات الإسرائيلية في سياق العمليات المتواصلة التي تقوم بها فصائل المقاومة ردا على قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بمجازر وإبادة في قطاع غزة المحاصر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك