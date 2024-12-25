سرايا القدس توثق مشاهد سيطرتها على مسيّرات إسرائيلية في خان يونس

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بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها لطائرات إسرائيلية مسيّرة سيطرت عليها السرايا في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال مهام استخباراتية.

وأظهرت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- طائرات مسيّرة مكتوب عليها "لا إله إلاّ الله محمد رسول الله" و"سرايا القدس".

ودأبت فصائل المقاومة، ومنها سرايا القدس، على بث مشاهد توثق عمليات السيطرة على المسيّرات الإسرائيلية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال في عمليات الرصد والمراقبة والقصف منذ بداية الحرب الحالية، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ويأتي استهداف المسيّرات الإسرائيلية في سياق العمليات المتواصلة التي تقوم بها فصائل المقاومة ردا على قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بمجازر وإبادة في قطاع غزة المحاصر.