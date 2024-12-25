الصين واليابان تتفقان على إطلاق سياسات للترويج للسياحة بينهما

اتفقت الصين واليابان، على إدخال المزيد من السياسات للترويج للزيارات السياحية بين البلدين، بحسب ما نقله بيان حكومي عن اجتماع بين وزير الخارجية الصيني وانج يي، ونظيره الياباني تاكاشي إيوايا.

كما جاء في البيان، أن الجانبين اتفقا على مواصلة دعم التعاون في صناعات الترفيه بما في ذلك السينما والتلفزيون والموسيقى والنشر والأنيميشن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبشكل منفصل، التقى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج وزير الخارجية الياباني إيوايا، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال تشيانج، إن الدولتين يجب أن تعززا الروابط الاقتصادية والتجارية.