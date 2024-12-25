نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: لن يكون هناك كيان يدعى إسرائيل خلال السنوات القليلة المقبلة

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، إن «الكيان الصهيوني لن يكون له وجود في المستقبل القريب، بناءً على المسار الحالي للتطورات».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» جاءت تصريحات فدوي، خلال زيارته لمعرض الإنجازات العلمية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء.

وأشار المسئول الإيراني إلى أن «الظلم لا يدوم»، معقبًا: «الجميع أدرك خلال الـ15 شهرًا الماضية أن الكيان الصهيوني هو أكثر الأنظمة ظلمًا في العالم، ولا يوجد شك في ذلك. كما أن أكثر من 92% من دول العالم خرجت في مظاهرات ضد الصهاينة».

وأضاف: «حتى الآن، استشهد أكثر من 20 ألف طفل في غزة. ونحن على يقين من تحقيق الوعد الإلهي، ومع هذا المسار الذي بدأ، فإنه خلال السنوات القليلة القادمة لن يكون هناك كيان يسمى بالكيان الصهيوني».