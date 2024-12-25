وزير الداخلية الكويتي: المسحوبة جنسيتها ستمنح جوازا كويتيا باللون الأزرق

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود، اليوم الأربعاء، أن كلا من سحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية وسيستمر ذلك حتى وفاتها.

وأضاف اليوسف، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن كل من سحبت جنسيتها ستمنح جوازا كويتيا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء وستعامل معاملة الكويتي.

وكشف عن أن جميع من سحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم وجميعهم يعلمون أنهم مزورون وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضي.

وقال اليوسف، إن بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة بناء على زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية ومن ثم يتم الطلاق.

وأضاف: "بعض الحالات حصلت على الجنسية بعد سنتين من الزواج مما يدل على مخالفة قوانين الجنسية".

وتقوم الحكومة الحالية، بفتح ملف الجنسية الكويتية والذي أثبت حصول الآلاف على الجنسية عن طريق الغش والتزوير، بالاضافة إلى الآلاف ممن يحملون جنسيات آخرى ولم يتنازلوا عنها وهو مخالف للقانون، كما أن إسقاط الجنسية شمل زوجات الكويتيين ممن حصلوا عليها بسبب الزواج مما أثار ردود فعل متباينة داخل المجتمع.

وأسقطت الحكومة الكويتية، أكثر من 12 الف جنسية منذ بداية فتح الملف في أغسطس الماضي.