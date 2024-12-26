مصطفى مدبولي: لا نتقاعس في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج من القطاعات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التي تواجهها الدولة.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى رؤاهم، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص هو الأساس في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.

ولفت إلى تحرك الدولة في التخارج من العديد من القطاعات من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن هناك مناقشات أجريت في هذا الأمر، وقيل إن الدولة حققت نجاحات في بعض القطاعات، وتأخرت في بعضها الآخر.

وأكد أن الدولة لا تتقاعس في عملية التنفيذ، لكن الظروف لم تتح لها التحرك بالسرعة الكافية التي كانت قائمة، مؤكدا حرص الدولة على تعظيم دور القطاع الخاص وتمكينه من العمل.

ولفت إلى تركيز الدولة، أن تكون ممكِّن ومنظِّم للأسواق، وتتدخل في بعض القطاعات الاستراتيجية شأنها شأن العديد من دول العالم، موضحًا أنه لا تزال هناك تحديات إدارية على الأرض.

وشدد على أنه يتم وضع سياسات ورؤى ومبادرات، لكنها تصطدم بالكثير من الأمور، لكن الحكومة تعمل على مواجهتها، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السياحة وكذلك بالتنمية العقارية.

وأكّد أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الفترة المقبلة، قائلا إن هناك حاجة لتسريع وتيرة العمل على تمكين القطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة تركز فعلًا على جذب قطاع خاص من الخارج واستثمارات أجنبية مباشرة، لكن لديها ثقة كبيرة جدًا في القطاع الخاص المصري باعتباره شريكًا للدولة في التحركات التنموية.

وذكر أن القطاع الخاص الوطني هو الأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل وطنه، لكن المستثمر الأجنبي دائمًا ما يبحث عن أماكن يحقق فيها الربح الأكبر ثم يخرج منها سواء طالت المدة أو قصرت.