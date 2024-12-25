المرصد السوري: القوات الإسرائيلية توغلت أكثر في سوريا

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن القوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أكثر في سوريا عند العديد من النقاط ما بعد المنطقة العازلة في الجولان المحتل.

وتحدث المرصد، عن أن القوات الإسرائيلية دخلت مسافة سبعة كيلومترات أخرى في الأراضي السورية.

وأضاف أن القوات وصلت إلى بلدتي السويسة والقصيبة، بين بلدات أخرى.

ومن جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته "تعمل في جنوب سوريا داخل المنطقة العازلة وعند نقاط إستراتيجية لحماية سكان شمال إسرائيل"، على حد زعمهم.

وأضاف: "ومن أجل سلامة قواتنا، لن يتم الكشف عن مواقع معينة".

ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في سوريا.