نزح أبو أسعد وزوجته، من مدينة غزة إلى منطقة المواصي في خان يونس؛ بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وحرما من الاحتفال بعيد الميلاد، ويواصلان حياتهما الصعبة في خيمة مؤقتة جنوب القطاع.

وقال أبو أسعد في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء: «مفيش عندنا عيد، إحنا محرومين من فرحة العيد، أنا بعيد عن أحفادي وعائلتي وأولادي وبناتي ومفيش مراسم احتفال.. حتى الصلاة انحرمنا منها».

وأشار إلى أنه اعتاد الصلاة في الكنيسة كل عام مع الأهل والأحباب والأصدقاء، كما أنه كان يسافر إلى بيت لحم لقضاء الوقت مع أولاده وأحفاده، لكن الأمر مستحيل الآن بسبب الحرب الإسرائيلية.

ووسط أجواء قاتمة للعام الثاني على التوالي، أقيمت احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بمشاركة عدد قليل من الفرق الكشفية التي جابت شوارع المدينة، دون تعليق شجرة ميلاد أو زينة في الشوارع، حيث فضلت السلطات المحلية الابتعاد عن المظاهر الاحتفالية الكبرى.

واقتصر الأمر هذه السنة أيضا على الشعائر الدينية فقط في بيت لحم، التي تعاني أيضا من ركود اقتصادي بسبب توقف السائحين عن التدفق المعتاد لزيارة المدينة الفلسطينية التي تحتضن كنيسة المهد، فيما يسعى كثير من السكان والأسر للبحث عن سبيل للخروج.