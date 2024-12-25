تركي آل شيخ يتصدر قائمة الشخصيات الرياضية الأكثر تأثيرا في عالم الملاكمة لعام 2024

تصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قائمة الشخصيات الرياضية الأكثر تأثيراً في عالم الملاكمة لعام 2024، وفقا لتصنيف مجلة Sports Illustrated (SI) الأمريكية.

وأصدرت المجلة، التي تُعد مرجعاً رياضياً عريقاً يمتد تاريخه لأكثر من 70 عاماً، قائمتها السنوية لأقوى الشخصيات وأكثرها تأثيراً لهذ ا العام، حيث جاء آل الشيخ في المركز الأول، متقدماً على أبطال العالم في الوزن الثقيل، البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني أولكسندر أوسيك، إلى جانب راكان الحارثي، العضو المنتدب لشركة صلة.

كما ضمت القائمة اثنين من أبرز مروجي الملاكمة في العالم، البريطانيين إيدي هيرن وفرانك وارن، بالإضافة إلى ماوريسيو سليمان، رئيس مجلس الملاكمة العالمي.

وأشادت المجلة بجهود تركي آل الشيخ في تعزيز رياضة الملاكمة عالمياً، حيث قالت: "وصلت جهوده في عام 2024 إلى آفاق جديدة، ما جعله يُعترف به كأحد أكثر الشخصيات تأثير اً في الرياضة، مثل أفضل الملاكمين، فقد لعب دوراً محورياً في التفاض وتنظيم نزالات كبيرة كان يُعتقد أنها لن تحدث، فضلاً عن نجاحه في التغلب على العداوات بين كبار مروجي الملاكمة، وهو ما جذب انتباه جماهير الملاكمة حول العالم، حيث أخذ علامة "موسم الرياض" إلى الساحة العالمية بتنظيم نزالات ملاكمة كبرى في مدينتي لوس أنجلوس ولندن.

وأكدت المجلة أن عام 2024 سيظل عاماً استثنائياً، لأنه شهد شهد نزالات تاريخية جمعت بين كبار نجوم الملاكمة في السعودية وخارجها.

هذا التصنيف يضاف إلى تصنيفات أخرى كان قد حققها آل الشيخ في العام الحالي حيث حصل على المركز الأول في قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة )MMA(، ضمن تصنيف صحيفة اندبندت البريطانية، إضافة إلى تصدّره قائمةESPN كأكثر الشخصيات تأثيراً في فنون القتال المختلطة، والمصارعة الاحترافية.

وكان المجلس العالمي للملاكمة قد منحه جائزة "رجل العام"، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم الشهر الجاري، تقديًرًا لإسهاماته في تطوير ونشر الملاكمة على الصعيد العالمي.