عملية دهس قرب مستوطنة غوش عتصيون واستنفار لجيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، حيث استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من القوات إلى المنطقة على الفور.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بتنفيذه عملية الدهس، بعدما طاردته القوات الإسرائيلية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أولي، إنه تلقى بلاغا بشأن عملية دهس عند مفرق غوش عتصيون، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية والقناة الـ14، إن المصاب في العملية حالته خطيرة.

وقالت الصحفية فاطمة خمايسي، لـ"الجزيرة"، إن هوية المصاب لم تتضح على الفور، إن كان مستوطنا أو جنديا في جيش الاحتلال.