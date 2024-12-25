سعاد ماسي أول فنانة جزائرية وعربية تغني على مسرح الفيلهارموني في ألمانيا

تستعد الفنانة الجزائرية العالمية سعاد ماسي لإحياء كبرى حفلاتها الغنائية في ألمانيا، على مسرح الفيلهارموني العريق في ألمانيا منتصف مارس المقبل.

وتحفر سعاد ماسي اسمها كأول فنانة عربية تغني على مسارح الفيلهارموني العريقة في ألمانيا عبر حفلين متتاليين في نفس الشهر، بداية من فيلهارموني هامبورج 14 مارس، ختاما بحفل منتظر على مسرح فيلهارموني العاصمة الألمانية برلين 28 مارس.

كما حمل كلا الحفلين لافتة كامل العدد من الإقبال الجماهيري حتى قبل موعد الحفلات بثلاثة أشهر.

وتضع ماسي مسك الختام على جولتها الغنائية العالمية احتفالا بإطلاق ألبومها الأخير والعاشر في مسيرتها "سيكانا"، والتي استمرت لأكثر من عامين قدمت خلالها ما يزيد على 90 حفلا غنائيا في مختلف دول العالم بين أوروبا والخليج ومصر وشمال إفريقيا، حيث استهلت الجولة العالمية من السعودية في أكتوبر 2022 مرورا بجولات بين تونس والمغرب والإمارات وفرنسا وألمانيا، وصولا بحفلها في مصر بمهرجان العلمين.

ويعد ألبوم "سيكانا" هو العاشر في مشوار سعاد ماسي الموسيقي الممتد لأكثر من ثلاثين عاما، وضم في جعبته 11 أغنية، واستوحت اسمه من أسطورة الآلهة "سيكانا" إلهة الشقاء والطبيعة في عصر جالو الروماني.

وحصدت سعاد تكريمات عالمية رافقت النجاح لألبوم سيكانا، حيث ترشحت خلاله لخمس جوائز موسيقية عالمية وخطفت رسميا جائزتين عالميتين، منها جائزة أفضل ألبوم في فئة المؤلف والفولك في جوائز تسجيلات النقاد الألمانية، والتي تضم عددا من النقاد الموسيقيين العالميين، ومنافسة شهدت مئات الألبومات من حول العالم، إضافة لتتويجها بجائزة أفضل ألبوم في الشرق الأوسط ضمن جوائز ترانس جلوبال وورلد ميوزيك تشارت.