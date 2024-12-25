 محافظ قنا يكرّم المتطوعين في مبادرة تجميل المدخل الغربي للمدينة - بوابة الشروق
الأربعاء 25 ديسمبر 2024 7:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محافظ قنا يكرّم المتطوعين في مبادرة تجميل المدخل الغربي للمدينة

حمادة عاشور
نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 7:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 7:43 م

كرّم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، 65 شابًا وشابة من طلاب معهد الخدمة الاجتماعية المتوسط، تقديرًا لجهودهم المتميزة في مبادرة تجميل المدخل الغربي لمدينة قنا.

وجاء التكريم، خلال احتفالية حضرها الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المبادرة التي أطلقها المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع معهد الخدمة الاجتماعية المتوسط، تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى الشباب.

وأشاد بجهود المشاركين في تحسين المظهر الحضاري للمدينة، مؤكدًا أهمية تعميم هذه الأنشطة في مختلف مراكز المحافظة بالشراكة مع الأجهزة التنفيذية.

كما كرم المحافظ، كل من الدكتور أحمد ربيع، عميد الكلية التكنولوجية، والدكتور خالد صلاح، عميد معهد الخدمة الاجتماعية المتوسط، تقديرًا لدورهما في دعم المبادرات الشبابية، حيث شمل التكريم أيضًا ثلاثة من أعضاء المجلس الوطني للشباب.

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