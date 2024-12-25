 جوارديولا يكشف سبب «توقف ماكينة» هالاند في مانشستر سيتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوارديولا يكشف سبب «توقف ماكينة» هالاند في مانشستر سيتي

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 10:29 ص

كشف بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، أهمية استغلال إمكانيات إيرلينج هالاند، لاعب الفريق السماوي رغم سوء النتائج في الفترة الحالية.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي: "الأمر لا يتعلق بهالاند وليس بلاعب واحد فقط".

وأضاف: "في الماضي عندما كنا نسجل الأهداف وكان إيرلينج غزير الإنتاج ويساعدنا كان ذلك بفضل الفريق، ولكن عندما تواجه مشاكل في الخط الخلفي والوسط، فإن الأمر يتعلق بالفريق بأكمله. وليس لاعبًا واحدًا فقط. وإذا كان الأمر يتعلق بلاعب واحد فقط، فسيكون من السهل معرفة السبب. الأمر لا يتعلق بذلك".

وأوضح: "إيرلينج مهم للغاية بالنسبة لنا، وسوف يكون مهمًا بالنسبة لنا ونحن بحاجة إلى استخدامه بشكل أفضل".

وواصل جوارديولا: "هذا الوضع جديد علينا جميعا. الأمر يتعلق بنا جميعا. اللاعبون يبذلون جهودا أكبر من أي وقت مضى".

وأنهى: "الأمر يتعلق بالعديد من التفاصيل الصغيرة أو بعض التفاصيل الكبيرة التي تجعلنا لسنا جيدين كما كنا".


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