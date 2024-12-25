رنا رئيس: أعيش تجربة الأمومة في مسلسل موضوع عائلي

قالت الفنانة رنا رئيس، إن فريق عمل مسلسل "موضوع عائلي" أصبح بالفعل عائلة كبيرة والجميع يعيش الأجواء الأسرية أثناء التحضير والتصوير، وهذا هو سبب وصول صدق المشاعر والأحاسيس إلى المُشاهدين، لدرجة أن هناك من يعتقد أنها بالفعل ابنة الفنان ماجد الكدواني.



أضافت رنا رئيس في تصريحات صحفية، إن الاستعداد لشخصية "سارة" كانت أقل صعوبة بالنسبة لها هذا الموسم، لأنها تعيش أجواءها بالفعل على مدار فترات طويلة، موضحة أن هناك تطور في هذا الموسم، وهو أنها ستصبح أماً وتواجه كثير من الأحداث وتحدث بينها وبين والدها "إبراهيم" وزوجها "حسن" الكثير من المفارقات.

توضح "رنا رئيس"، أنها على المستوى الشخصي لم تعش تجربة الأمومة حتى الآن، لكنها اكتسبت بعض المُمارسات مع أبناء العائلة، مما منحها بعض الخبرة التي انعكست عليها في الأحداث.

"موضوع عائلي" يبدأ عرضه غدا على منصة شاهد، وهو فكرة وإخراج أحمد الجندي، الذي يشارك أيضا في الكتابة إلى جانب محمد عز الدين، وكريم يوسف، سامح جمال.

ويشارك في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني، كل من نور، ومحمد شاهين، وطه دسوقي، ورنا رئيس، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمينا العبد، بالإضافة إلى ظهور خاص لرانيا يوسف.

وتتواصل الأحداث في الموسم الثالث من "موضوع عائلي"، مع "ابراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة. وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.



