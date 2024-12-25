إيران تعلن إنشاء 3 مقرات لتنسيق عمل وحدات التدخل السريع لتأمين مناطقها الصحراوية

أعلن القائد العام لقوات الأمن الداخلي الإيرانية العميد أحمد رضا رادان، عن إنشاء 3 مقرات لتنسيق عمل وحدات التدخل السريع (كوماندوز)، حيث تتولى هذه المقرات الإشراف على الكتائب المختلفة للوحدات وتعمل على تأمين الصحراء.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، اليوم الأربعاء، قال رادان في تصريحات صحفية: «إلى جانب تأمين الصحراء، ستقوم هذه المقرات بعمليات تطهير، وعمليات هجومية، وعمليات استباقية في مناطق مثل سيستان وبلوشستان، وكرمان، ويزد، وأصفهان، وسمنان، وخراسان الجنوبية، وورامين».

وأضاف: «تم إنشاء مقر في منطقة سمنان، ومقر آخر يغطي كرمان ويزد، بالإضافة إلى مقر مركزي في سيستان وبلوشستان وخراسان الجنوبية. وستتعاون هذه المقرات بشكل دوري في تنفيذ عمليات منسقة تغطي الصحراء والمناطق الأخرى».

وأشار إلى أن «توجيه وحدات التدخل السريع لتأمين الصحراء، مع إسناد مهام قتالية لها، يُعد خطوة جديدة».

وأكمل: «تكتيكنا في الصحراء سيتغير من العمل الفردي إلى العمل الجماعي ومن التركيز على النقاط إلى التركيز على المناطق. وستنتشر الوحدات في مختلف مناطق الصحراء لتنفيذ العمليات وتحقيق الأمن الكامل».