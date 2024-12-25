تنتظر الفنانة دنيا سمير غانم عرض مسرحيتها "مكسرة الدنيا" على مسرح محمد العلي ضمن موسم الرياض، وذلك بداية من 3 يناير وحتى 7 منه.

العرض المسرحي "مكسرة الدنيا" بطولة دنيا سمير غانم، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وصلاح الدالي.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، روّجت للمسرحية عبر حسابها بانستجرام ونشرت بوستر العرض المسرحي، وكتبت: "انتظرونا في مسرحية مكسرة الدنيا من يوم 3 يناير حتى 7 يناير على مسرح محمد العلي في موسم الرياض.. إن شاء الله تعجبكم".

ويُذكر أن مسرحية "أنستونا" التي قدمتها دنيا سمير غانم في عام 2022 على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، هي التجربة الأولى لها على خشبة المسرح، والتي هي من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، وتجسد دنيا سمير غانم في المسرحية، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذي يجسد خلالها دور مايسترو.

وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التي تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذي تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، والاستعرضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

"أنستونا" بطولة دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد ومن إخراج خالد جلال، تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، أغاني المسرحية كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع النابلسي، أحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى، ستايلست مروة عودة، ومصممة الاستعراضات خديجة العرقان.