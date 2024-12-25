محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يشاركان في احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك بالصالة المغطاة بجامعة جنوب الوادي.

وحضر الفعالية عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة "حياة كريمة" وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والشخصيات العامة.

وأشاد محافظ قنا، خلال كلمته بجهود الدولة لدعم ذوي الهمم، لا سيما بعد إعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وما تبعه من مبادرات وتشريعات تعزز مكانتهم.

كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، التي تجسد التزام القيادة السياسية برعاية هذه الفئة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، حرص الجامعة على توفير بيئة داعمة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مركز ذوي الإعاقة بالجامعة، الذي يقدم خدمات متنوعة تشمل التوعية والرعاية والدعم.

وتخللت الاحتفالية فقرات فنية قدمها طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير ترجمة بلغة الإشارة لضمان تواصل الجميع.

كما شهدت الفعالية تنظيم قافلة طبية شاملة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانًا.

واختُتمت الاحتفالية، بتكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سلم محافظ قنا ورئيس الجامعة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" 32 كرسيًا متحركًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أهدت مؤسسة "حياة كريمة" دروع تقدير لمحافظ قنا ورئيس الجامعة تقديرًا لجهودهما في دعم هذه الفئة.