 أحمد عبد المقصود: الزمالك يحتاج لدماء جديدة..وميشالاك غير مقنع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد عبد المقصود: الزمالك يحتاج لدماء جديدة..وميشالاك غير مقنع

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 12:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 12:13 ص

انتقد أحمد عبدالمقصود، المدرب العام الأسبق لنادي الزمالك، المستوى الذي قدمه الفارس الأبيض أمام طلائع الجيش، في المواجهة التي جرت مساء اليوم بالدوري المصري.

قال أحمد عبدالمقصود، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »، إن الزمالك في حاجة ملحة لصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تابع عبدالمقصود :" يجب على إدارة الزمالك ضخ دماء جديدة، والتعاقد مع نجوم جدد في ظل ابتعاد عدد من اللاعبين عن مستواهم، كما أن ميشالاك غير مقنع تماما".

شدد :" أرى أن الزمالك يستحق الحصول على ركلة جزاء، وحكم الفار لم يكن موفقا وكان عليه تنبيه حكم الساحة إلى خطأ حارس طلائع الجيش ضد محمد حمد يلاعب الزمالك".


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