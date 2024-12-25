مسئول إسرائيلي يزعم: حماس تراجعت عن الشروط التي أدت إلى تجديد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

زعم مسئول إسرائيلي لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن حركة حماس تراجعت عن الشروط التي أدت إلى تجديد مفاوضات صفقة التبادل.

وادعى المسئول أن "لا أحد يعرف ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق أم لا.. لقد انسحبت حماس بالفعل من التخفيف الذي أدى إلى استئناف المحادثات، وتطالب مرة أخرى بالتزام إسرائيل بإنهاء الحرب في نهاية الصفقة الشاملة، كشرط لتنفيذ مرحلتها الأولى"، بحسب ما نقلته وكالة معا الإخبارية.

وزعم المسؤئول الإسرائيلي أنه "في أي لحظة قد يكون هناك انفراج"، لكن في هذه اللحظة لا يوجد اتفاق، مشيراً إلى أن هناك نقاط خلاف أخرى إلى جانب مسألة إنهاء الحرب.

وبحسب قوله، "حتى لو تراجعت حماس فجأة، فإن هناك علامات استفهام حول قدرتها على تسليم الحد الأدنى من المختطفين بالنسبة لإسرائيل، في ظل الضربة التي تلقتها الحركة وقطاع غزة"، مشيرا إلى أنه "ما إذا كان محمد السنوار يريد ويستطيع إعادة المختطفين وإلى أي مدى".