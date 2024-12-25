صحة غزة: حصيلة شهداء الحرب ترتفع إلى 45 ألفا و361

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ446 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و39 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و361 شهيدًا، و107 آلاف و803 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين على الأقل بينهم طفل، وإصابة عدد آخر في استهداف طائرات الاحتلال محيط مدرسة «الموهوبين» التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.