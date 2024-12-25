قال الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار بالعراق، إن اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، تم بالإجماع خلال التصويت الذي شهده اجتماع الدورة 35 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة مصر، ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب.

وأضاف البدراني، في تصريحات لـ "الشروق"، أن عام 2024 يعد عام الإنجازات للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، مؤكدا أن الفضل في هذا الاختيار يعود لجهود الحكومة العراقية المستمرة خلال عام 2024.

كما اعتبر أن هذا الاختيار يمثل البداية لمزيد من العمل والجهد، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم العمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ العديد من المشاريع، منوها بالعمل وفقا لخطة عمل تشمل تأهيل العديد من القصور التراثية، وتأهيل وترميم عدد كبير من المسارح في بغداد، فضلاً عن إنشاء عدد من المتاحف لأبرز الرموز العراقية في الفنون والآداب والعلوم، وأيضا العديد من الرموز السياسية مع إعادة تأهيل الحدائق العامة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تشهد بغداد خلال عام 2025 العديد من الفعاليات الفنية والعلمية والسياسية، موضحا أن خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب في دورته 35، تم الاتفاق خلاله على عقد الدورة 28 للمجلس الوزاري للسياحة، والدورة 37 للمكتب التنفيذي لعام 2025، يومي 9 و10 ديسمبر 2025 في بغداد، وهو ما يستوجب العديد من التجهيزات خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير السياحة العراقي، حول تزامن اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية مع تحديات المنطقة العربية وفي المقدمة العدوان الإسرائيلي على غزة، أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية المركزية للعراق حكومة وشعبا، و هو ما تعكسه جميع الجهود التي يبذلها العراق في هذا الإطار.

وفيما يخص سبل التعاون بين مصر و العراق في المجال السياحي، أكد حرص العراق الدائم على تعزيز التعاون في المجال السياحي مع مصر، مشيرا إلى أنه بالفعل تم بحث العديد من سبل التعاون سواء سابقا مع وزير السياحة المصري أحمد عيسى، أو حاليا مع وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي.

وأوضح أن هناك أيضا حرصا شديدا على بحث سبل تبادل الخبرات بين قطاعي السياحة في مصر والعراق فيما يخص العديد من الجوانب ذات الصلة ببناء القدرات، وتطوير القدرات البشرية من أجل تنمية القطاع السياحي.