بيان من الأرصاد حول طقس الغد: يصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات بشمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، والرياح جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية غربية.

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الادارية 19 09

6 أكتوبر 18 08

بنها 18 10

دمنهور 17 09

وادى النطرون 19 08

كفر الشيخ 17 09

المنصورة 18 10

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 17 10

طنطا 17 09

دمياط 20 12

بورسعيد 21 12

الاسماعيلية 19 09

السويس 20 09

العريش 21 07

رفح 20 06

رأس سدر 20 10

نخل 20 02

كاترين 13 01

الطور 21 09

طابا 20 06

شرم الشيخ 23 15

الاسكندرية 18 10

العلمين 17 09

مطروح 17 08

السلوم 16 08

سيوة 16 06

رأس غارب 23 12

الغردقة 26 12

سفاجا 24 12

مرسى علم 24 13

شلاتين 25 16

حلايب 22 17

أبو رماد 23 16

رأس حدربة 22 17

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 19 05

أسيوط 18 03

سوهاج 20 05

قنا 21 06

الأقصر 22 06

أسوان 23 09

الوادى الجديد 21 05

أبوسمبل 22 08

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-



العظمى الصغرى

مكة 31 21

المدينة 26 14

الرياض 24 14

المنامة 22 17

أبوظبى 25 17

الدوحة 24 16

الكويت 23 14

دمشق 14 01

بيروت 18 12

عمان 13 04

القدس 14 04

غزة 19 11

بغداد 21 13

مسقط 25 21

صنعاء 25 06

الخرطوم 31 18

طرابلس 15 12

تونس 13 09

الجزائر 15 07

الرباط 19 06

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



العظمى الصغرى

أنقرة 11 01

إسطنبول 12 07

إسلام آباد 19 05

نيودلهى 21 08

جاكرتا 30 25

بكين 03 04-

كوالالمبور 32 25

طوكيو 15 03

أثينا 11 09

روما 12 02

باريس 10 01

مدريد 13 01

برلين 08 06

لندن 10 08

مونتريال 08- 13-

موسكو 00 03-

نيويورك 03 03-

واشنطن 06 03-

نواكشوط 28 19

أديس أبابا 24 11