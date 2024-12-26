مدبولي: نعمل في ظل ظروف غير طبيعية بالنظر إلى التحديات الراهنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة تعمل في ظل ظروف غير طبيعية بالنظر إلى التحديات الراهنة.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى رؤاهم، اليوم الأربعاء، أن الأزمة الاقتصادية وزيادات التضخم أثرت على كل دول العالم بما في ذلك الاقتصادات الكبيرة، لكن المواطن المصري يرفض أي مقارنة وينشغل بظروفه وهو ما تتفهم الدولة.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية شديدة الصعوبة على الجميع، موضحًا أن هناك حاجة لتسريع وتيرة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في تجاوز الكثير من التحديات.

كما شدد على أن الدولة تركز على أن تكون ممكِّن ومنظِّم للأسواق، وتتدخل في بعض القطاعات الاستراتيجية شأنها شأن العديد من دول العالم، موضحًا أنه لا تزال هناك تحديات إدارية على الأرض.

وعن قطاع السياحة، أوضح مدبولي، أن عدد الغرف السياحية يصل حاليا إلى 228 ألف غرفة، مقارنة بـ225 ألفًا حتى 2011، لكن الظروف التي حدثت آنذاك أدى لخروج بعض الغرف عن الخدمة.