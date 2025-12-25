البابا ليو الرابع عشر يترأس أول قداس عيد ميلاد منذ انتخابه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ترأس رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، قداس عيد الميلاد للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية في العالم.

القداس أقيم في كاتدرائية القديس بطرس الشهيرة في الفاتيكان، الأربعاء، وحضرها الكرادلة والأساقفة من الكنيسة الكاثوليكية وممثلون دبلوماسيون معتمدون لدى الفاتيكان وعدد كبير من الضيوف.

وفي كلمة خلال القداس، انتقد البابا النزعة المادية، مبينًا أن الاقتصاد المشوه يعامل الناس كأنهم سلع.

وعلى عكس سلفه البابا فرنسيس، بدأ البابا ليو قداس عيد الميلاد في وقت متأخر منتصف الليل واستمر لفترة طويلة، فيما اعتبرت تقارير إعلامية ذلك عودة إلى التقاليد القديمة.

وفي مايو الماضي شهد الفاتيكان القداس الرسمي لتنصيب البابا ليو الرابع عشر، بعد انتخابه خلفا للبابا فرنسيس الذي توفي في 21 أبريل.

من المنتظر أن يلقي البابا اليوم الخميس عقب قداس عيد الميلاد، كلمته التقليدية "أوربي إت أوربي" (إلى روما والعالم) التي يتطرق فيها إلى قضايا عالمية.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي بعيد الميلاد منتصف ليل 24/ 25 ديسمبر من كل عام، فيما تحتفل الطوائف التابعة للتقويم الشرقي في 7 يناير.