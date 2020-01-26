وزير الصحة السوري: لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي أنه لم تسجل في البلاد أي إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره في البلاد.

وقال يازجي - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "منذ أيام أرسلنا بلاغات إلى الموانئ السورية كافة وإلى المراكز الطبية ومديريات الصحة القريبة من الحدود البرية وإلى مطار دمشق الدولي، لتدقيق الحالة الصحية للحالات المشتبهة بها، وحركات القدوم عموما من دول شرق آسيا.. ونتابع يومياً ونرصد أي حالة يمكن أن تكون لها علاقة بالفيروس، الذي بدأ في الانتشار عالميا".

وشدد على أن وزارة الصحة السورية لن تدخر جهدا في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للوقاية ولمحاربة هذا المرض ومحاصرته، في حال تم الكشف عن أي إصابة.