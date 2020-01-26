اللجنة الأولمبية تهنئ السيسي بتأهل منتخب اليد لأولمبياد طوكيو

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هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بحصول المنتخب الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في تونس والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأهدى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الفوز الكبير إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي يمنح الرياضة إهتماما كبيرا ، وحققت الرياضة المصرية طفرة وإنجازات متعددة في عهده.

وقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لإنجازات الرياضة المصرية التي تتحقق خلال الفترة الحالية.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بمستوى ونتائج المنتخب الأول لكرة اليد الذي نجح في الحصول على اللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو ومجهودات مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر الذي نجح في تحقيق إنجاز كبير.

وحرص هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعلاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على متابعة المباراة في مقر اللجنة الأولمبية والتي انتهت بفوز منتخبنا بنتيجة27-22 في البطولة المقامة في تونس.