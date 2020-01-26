مقتل 36 شخصا على الأقل في تركيا مع تواصل جهود البحث عن ناجين

لا تزال رجال الإنقاذ يجرون عمليات البحث عن ناجين اليوم الأحد، بعد أن تسبب زلزال بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر في مقتل 36 شخصا على الأقل في مدينة آلازيج التركية بشرق البلاد.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي إن 45 شخصا في المجمل قد تم إنقاذهم منذ أن وقع الزلزال مساء يوم الجمعة.

ووفقا لقناة "سي إن إن تورك" التركية التليفزيونية، لا يزال شخصان على الأقل في عداد المفقودين، بينما تتلاشي الآمال في إمكانية العثور عليهما أحياء.

ووفقا لبيانات رسمية، أصيب أكثر من 1600 شخص.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه اليوم الأحد إنه لا يزال يتم علاج أكثر من مائة شخص في المستشفى، من بينهم 13 شخصا في العناية الفائقة .

ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين اليوم الأحد مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد في المنطقة الجبلية.

وذكرت الهيئة التركية لإدارة مخاطر الكوارث "أفاد" إنه تم تسجيل ما إجماليه 700 من توابع الزلزال الرئيسي.