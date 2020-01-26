الشرطة الموريتانية تعتقل إعلاميا وتقتاده إلى جهة غير معلومة

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اعتقلت الشرطة الموريتانية اليوم الأحد الاعلامي الموريتاني الشيخ ولد المامي المعروف بمواقفه المؤيدة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقالت مصادر عائلية إن ولد المامي اقتادته عناصر من جهاز أمن الدولة من منزله بالعاصمة نواكشوط إلى جهة غير معلومة .

ويرجح أن يكون للاعتقال علاقة بمدون معتقل منذ أيام ومصور تلفزيوني على خلفية نشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد نظام الرئيس محمد ولد الغزواني ورئيس وزرائه ومسؤولين آخرين بينهم وزير الداخلية وتمجد نظام الرئيس السابق.

واتهمت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، المعتقلين بنشر الكراهية والعنصرية وشتم النسب.