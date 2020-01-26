تعود النجمة غادة عبدالرازق لجمهورها السينمائي بفيلمها الجديد "حفلة 9"، والذي احتفلت أخيرا ببدء تصوير أولى مشاهده بتقطيع تورته داخل "الاستديو" بحضور صناع العمل وعدد من الفنانين المشاركين فيه، ومنهم (كمال أبو رية، وأحمد وفيق، ونهال عنبر، وصبحي خليل، وعبدالمنعم ربيع)، الذي يتولي إخراج وإنتاج العمل والمؤلف عمر عبدالحليم.

وفي بداية الاحتفال، كشفت عبدالرازق عن سر صورتها التي نشرتها مؤخرا على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والتي ارتدت خلالها طرحة العروس وأثارت تساؤلات بين جمهورها حول خبر زفافها، قائلة إن الصورة ضمن أحد مشاهد فيلمها الجديد "حفلة 9"، وهو مشهد زفافها على الفنان أحمد وفيق ضمن أحداث الفيلم.

وأضافت أنها عندما تشعر بالسعادة تنشر صورها على "إنستجرام"، وبالتالي فإن سبب ابتعادها لفترة عن أي نشاط أو مشاركات على "السوشيال ميديا" فهو مرورها بفترة نفسية صعبة، وأنها خرجت من هذه الحالة فور عودتها للعمل والتمثيل الذي تعشقه.

وأشارت إلى أن فيلم "حفلة 9" هو اسم المكان الذي تدور بداخله أحداث العمل، نافية أي علاقة للعمل بفيلم "موعد على العشاء" لسعاد حسني وأحمد زكي وحسين فهمي، وأكدت احتواء فيلمها على جريمة وغموض وتشويق مثير، وتتوقع أن ينال إعجاب الجمهور بقوة، بينما تكتمت تفاصيل دورها، واكتفت بقولها أجسد شخصية الباليرينا المعتزلة "روز".

على جانب آخر، استقرت غادة عبدالرازق على المسلسل الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2020، وهو "سلطانة المعز"، وهو من نوعية الدراما الشعبية، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل ومحمود البزاوي، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.